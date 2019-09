Rot-blau-schwarze Mehrheit ist einig: Donaupark wird für Busse gesperrt

Jetzt geht es plötzlich schnell: Nach dem tagelangen Streit zwischen Vizebürgermeister Markus Hein (FP) und Tourismusdirektor Georg Steiner in der Frage, ob die vielen Busse im Donaupark nun ein Problem sind (dieser Meinung ist Hein) oder nicht (diese Meinung vertritt Steiner) wird jetzt gehandelt.

Erfreut über den Vorstoß von Bürgermeister Klaus Luger (SP), der in den OÖNachrichten die Forderung erhoben hatte, den Donaupark für Busse zu sperren, will Hein zur Umsetzung schreiten und ein Verbot fixieren. Wobei die Sache so einfach nicht ist. Hein ist zwar für die Abfahrten zum Treppelweg zuständig, der Treppelweg selbst ist aber im Eigentum der Stadt und fällt damit in die Zuständigkeit von Liegenschaftsreferentin Regina Fechter (SP). Die wird dem Wunsch ihres Parteichefs Luger aber nicht im Wege stehen. Er, so Hein, werde sich mit Fechter zusammensetzen, "und dann stellen wir so schnell wie möglich Poller auf".

Müllentsorgung von Donauschiffen, wie sie nicht sein soll. Bild: Stadt Linz

Eine Lösung, die auch VP-Chef Vizebürgermeister Bernhard Baier gefallen dürfte. "Ich habe schon 2018 gesagt, dass die Schiffstouristen die paar hundert Meter zur Donaulände gehen und dort in die Busse einsteigen sollen", sagt Baier und verweist auf eine Sitzung der Arbeitsgruppe "Verkehrsinfrastruktur Schiffsanlegestellen" im September 2018.

Dort saß übrigens auch Hein am Tisch. Dass er die Probleme mit den Kreuzfahrtschiffen nicht dort diskutiert, sondern jetzt öffentlich gemacht hat, werfen ihm der grüne Wirtschaftssprecher Bernhard Seeber und VP-Tourismusreferentin Doris Lang-Mayerhofer vor. "In dieser Arbeitsgruppe ist es nur darum gegangen, noch mehr Zufahrten in den Donaupark zu schaffen. Da bin ich absolut dagegen", sagt Hein. Und aus dem gleichen Grund werde er auch die Einladung von Lang-Mayerhofer zu einem Runden Tisch nicht annehmen. "Ich will weder mehr Anlegestellen noch mehr Kreuzfahrtschiffe in Linz. Das Ziel muss sein, den Schiffstourismus völlig neu aufzustellen." Die Gäste sollten nicht mit Bussen aus Linz weggekarrt, sondern in der Stadt gehalten werden. Deshalb werde die FPÖ in der nächsten Gemeinderatssitzung Steiner und Lang-Mayerhofer via Antrag auffordern, Linz-Programme auszuarbeiten und mit den Reedereien zu verhandeln, damit diese sie auch in ihr Programm aufnehmen.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at