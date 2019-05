Rosen, Farne, Kunstfiguren: Der zauberhafte Garten der Engel

Es ist eine wunderbare grüne Welt mit meterhohen Baumrosen, Farnen, Funkien und Efeu, so weit das Auge reicht. Dazwischen Engelsfiguren aus Beton, Stein, Bronze und Terrakotta. Das ist der Garten der Engel im Trauner Stadtteil St. Dionysen. Er gehört der Bildhauerin und Sängerin Sarena de Rechenberg, die ihn jeweils im Mai und im Juni für Besucher öffnet. "Für Menschen, die das Dschungelfeeling lieben, ist der Garten der Engel der perfekte Ort, sich zu entspannen", sagt de Rechberg.

Das Thema der heurigen Ausstellung lautet "Eine Stimme für die Natur". "Dieses Thema bewegt mich seit Jahren", sagt de Rechberg. So sehr, dass die Sängerin nach Jahren wieder zum Mikrofon griff. Bekannt wurde die Traunerin 1980. Damals trat sie mit der Gruppe "Blue Danube" beim Eurovision Song Contest mit dem Titel "Du bist Musik" an und erreichte dabei den respektablen achten Platz. Da sie "auch nach gefühlten 100 Jahren" immer wieder auf den Song Contest angesprochen werde, sei die Lust, wieder Musik zu machen, stärker geworden.

In ihrem neuen Song widmet sie sich dem Thema Natur. Im Lied "Looking Away" geht es um den achtlosen Umgang mit der Erde und die menschlichen Reaktion darauf. Durch die "Friday for Future"-Bewegung spürt Rechenberg Rückenwind. "Seit Jahren versuche ich, den Besuchern meiner Ausstellungen die Wichtigkeit alter Bäume und deren Faszination zu vermitteln, um sich für den Erhalt einzusetzen."

Der Engelsgarten ist noch bis 30. Juni jeweils von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro, für Kinder gratis. Adresse: Am Nordsaum 120 in Traun St. Dionysen

