Rollbalken unten im Passage Linz: "Retten, was zu retten ist"

Stille, Rollbalken runter: Im traditionsreichen Passage City Center an der Linzer Landstraße haben derzeit nur der Lebensmittelmarkt, die Trafik und der Lieferservice eines Restaurants offen. Center-Chefin Monika Sandberger sitzt alleine im Büro und versucht in enger Abstimmung mit Eigentümern und Mietern zu "retten, was zu retten ist".

"Es ist für uns alle eine komplett neue Situation, mit der wir da zurechtkommen müssen", sagt Sandberger. Ihre eigenen Mitarbeiterinnen hat sie bereits in Kurzarbeit geschickt, bei den Shop-Partnern im Haus gebe es "eine Mischung aus Kurzarbeit bei der Stamm-Mannschaft und Kündigungen".

Alles hänge jetzt für die Händler und Gastronomen davon ab, dass der "Lockdown" nicht zu lange dauert: "Zehn Tage oder auch einen Monat würden die meisten aushalten, ohne dass gleich alles verloren ist. Man kann vielleicht einen Teil des Umsatzes wieder hereinbringen, weil die Kunden manche Anschaffungen jetzt aufschieben. Letztlich müssen wir das erste Halbjahr betrachten oder das ganze Jahr 2020, um zu sehen, wie groß der Schaden wirklich ist", so Sandberger im OÖN-Gespräch.

Schwierige Lage für "Kleine"

Bei den Mieten gibt sich die Center-Chefin noch zurückhaltend: Es könne ein "Entgegenkommen" geben, aber jeder Vertrag sei ein wenig unterschiedlich gestaltet, und bei kleinen, eigentümergeführten Shops sei die Lage anders als bei den großen Handelsketten wie Hervis oder Saturn. Beide hätten gut ausgebaute Online-Shops, über die auch jetzt Umsatz möglich sei. Bei den "Kleinen" dagegen sei es viel schwieriger, weil "die Ware für Ostern in den Lagern liegt und bezahlt ist – und jetzt kommen null Euro Umsatz herein."

Nach der Krise wünscht sich Sandberger "wieder mehr Wertschätzung für die regionale Versorgung": "Hoffentlich fallen wir nicht gleich wieder in das alte Hamsterrad zurück, wo man vieles zu selbstverständlich genommen hat. Wo man viel zu wenig geschätzt hat, dass man einfach auf einen Kaffee gehen kann, wann und wo man will, viel zu viele Abendtermine, bei denen man glaubt, unbedingt dabei sein zu müssen, viel zu wenig die Menschen und die Wertschöpfung in der nächsten Umgebung geschätzt. Sie hoffe auf ein Umdenken und mehr Zusammenhalt in der Zeit "nach Corona".

Artikel von Peter Affenzeller