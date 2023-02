Rodelberg: Eine hitzige Debatte, die nicht mehr sein hätte müssen

50 Bürger im Sitzungssaal der Gemeinde, 137 Zuseher im Livestream – die Gemeinderatssitzung in St. Florian war Donnerstagabend anders als üblich. Der Grund für das große Interesse war ein Langzeitprojekt oder besser gesagt der an sich sich so gut wie rechtskräftige Bebauungsplan für das Vorhaben der Linz Textil auf dem Rodelberg.