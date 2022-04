Robinson ist 75: "Die Musik ist und bleibt mein Leben"

"Ich schaue lieber nach vorne, auf das, was ich noch machen will und was ich tun darf." Sepp Krassnitzer sieht seinen heutigen Geburtstag keineswegs als Anlass, um ausschweifend in die Vergangenheit zu schauen, wie er im OÖN-Gespräch versichert. Dabei hätte der nun 75-Jährige viele Gründe dafür, denn schließlich war er eine Hälfte des Austropop-Duos Waterloo & Robinson. In den 1970er-Jahren waren die beiden von Linz aus in die internationalen Hitparaden gestürmt.

"Das ist meine kleine Welt" – eines der Lieder, mit der Krassnitzer österreichische Musikgeschichte mitgeschrieben hat. Seine kleine Welt ist Linz geblieben. Hierher hat es den gebürtigen Kärntner im Alter von zehn Jahren verschlagen, als er mit den Eltern und den zwei Brüdern in die Landeshauptstadt übersiedelte. Hier lernte er Hans Kreuzmayr kennen, mit dem er Waterloo & Robinson gründete. Von 1969 bis 1981 waren die beiden das höchst erfolgreiche Pop-Duo, das mit "Hollywood" auch einen Hit für die Ewigkeit in seinem Repertoire vorzuweisen hat.

"Die Zeit vergeht"

Es wäre gelogen, dass es ihm nichts bedeuten würde, was da auf den großen Bühnen der Welt (inklusive Song Contest mit Platz 5 im Jahr 1976) war, aber ehrlicherweise müsse man sagen, dass 75 Lebensjahre ein klares Indiz für eines sind: "Die Zeit vergeht."

Sepp Krassnitzer Bild: privat

Heute wird Krassnitzer also ein Dreivierteljahrhundert alt und er kann auf ein bewegtes künstlerisches Leben zurückblicken. Aus dem jungen Mann, der am Brucknerkonservatorium in Linz Geige studiert hat, weil er seinerzeit unbedingt zu den Wiener Philharmonikern wollte, wurde ein Pop-Star zum Angreifen, der seine Herkunft nie verleugnet hat und der bis heute musikalisch aktiv geblieben ist. "Licht, Luft und Sonne" war vor zwei Jahren ein musikalisches Lebenszeichen, das ihn wieder zur deutschen Sprache zurückgebracht hat. Im Herbst soll ein neues Album folgen, die erste Single daraus wird Krassnitzer kommende Woche vorstellen. "Die Musik ist und bleibt mein Leben."

Da wird ihn sein Weg der Promotion dafür auch ins Burgenland führen, dort, wo sein früherer Gesangspartner jetzt zu Hause ist. "Vielleicht schaut er ja vorbei, wenn ich in Eisenstadt bin", sagt Krassnitzer. Sie würden immer wieder miteinander telefonieren, eine Reunion gehöre zwar nicht zu den Plänen, aber ausschließen will es Krassnitzer auch nicht. Und heute? Heute werde er normal wie immer feiern, an einem Tag, der aber schon besonders ist. Wer kann schon von sich sagen, dass er an einem Karfreitag seinen 75er gefeiert hat? (rgr)