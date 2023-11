Rio-Negro-Projekt: Als Klimaschutz noch nicht sexy war

Eine österreichische Delegationsreise an den Rio Negro (Norbert Rainer in der Bildmitte).

Seit 1991 ist Linz Teil des Klimabündnisses OÖ. Damit war man zwar kein Gründungsmitglied, aber doch eine der ersten Gemeinden, die dem Klimaschutz-Netzwerk beigetreten sind. "Das war unglaublich vorausschauend, denn vor 30 Jahren war Klimaschutz nicht sexy", sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Das 135.000 km2 große Schutzgebiet in Brasilien. Bild: Klimabündnis OÖ

Zwei Jahre später hat ein Projekt seinen Anfang genommen, das bis heute läuft und als "eines der erfolgreichsten und nachhaltigsten Entwicklungsprojekte in Oberösterreich" gilt. Damals ist das Klimabündnis eine Partnerschaft mit FOIRN, dem Dachverband der indigenen Organisationen am Rio Negro in Brasilien, eingegangen.

Indigene Landrechte absichern

Im Gegensatz zu anderen Projekten in dieser Zeit war es kein Ziel, Regenwaldflächen freizukaufen, sondern die indigene Bevölkerung selbst dabei zu unterstützen, ihre Landrechte zu sichern. Das ist gelungen, wie Vertreter des Klimabündnisses bei einer Pressekonferenz gestern in Linz berichteten: So ist inzwischen der obere und mittlere Rio Negro gemeinsam mit den angrenzenden Gebieten das größte zusammenhängende und nachgewiesen intakte Regenwaldgebiet Brasiliens. Insgesamt sind es 135.000 Quadratkilometer, also die Fläche Österreichs plus der Slowakei, über deren Nutzung indigene Gemeinschaften entscheiden. Davon profitiert die ganze Welt, denn indigene Gebiete sind ein Bollwerk gegen Abholzung und der Regenwald ist als "grüne Lunge" der Erde unverzichtbar. Bis heute sind dort 99,9 Prozent des Regenwaldes intakt. "Dort, wo Indigene Siedlungen haben und Landwirtschaft betreiben, steigt die Artenvielfalt", sagt Klimabündnis-Geschäftsführer Norbert Rainer.

Delegationsreise des Klimabündnis an den Rio Negro. Bild: Klimabündnis OÖ

Juristische Absicherung des Gebietes

Jede Gemeinde, die wie Linz Mitglied des Klimabündnisses ist, steuert pro Einwohner 10,4 Cent für internationale Projekte bei, wovon ein Großteil an den Rio Negro geht. Das Geld wird in Infrastruktur wie Gemeinschaftsboote, Solaranlagen oder Funknetze investiert, aber auch in Bildung, Gesundheit und nachhaltige Wirtschaftskonzepte. Wichtig sind auch Mittel für juristische Auseinandersetzungen, um das Erreichte abzusichern – mit Erfolg. So hat der Oberste Gerichtshof selbst unter dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro Verschlechterungen für die indigenen Gebiete verhindert. "Die internationale Partnerschaft ermöglicht es indigenen Völkern, ihre Rechte zu verteidigen und sich auf politischer Ebene einzubringen", sagt Schobesberger. Mit den Jahren wurde FOIRN zunehmend von der brasilianischen Regierung als Verhandlungspartner akzeptiert.

Der Rio Negro Bild: Klimabündnis OÖ

Bei bisher 22 Delegationsbesuchen indigener Vertreter in Österreich sowie österreichischer Gemeinden am Rio Negro wurden starke Bande geknüpft.

