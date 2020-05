Riesenrad auf dem Hauptplatz? Baier will Urfahraner Markt in der Stadt verteilen

Es ist ein Spektakel, das jedes Mal rund 500.000 Besucher anzieht: Seit mehr als 200 Jahren erfreut der Urfahraner Jahrmarkt Groß und Klein. Doch die Corona-Krise stellt das Veranstaltungskonzept auf eine harte Probe. Denn nach der Absage des Frühjahrsmarktes wackelt, wie berichtet, auch die Ausrichtung des Urfahraner Markts im Herbst.

Denn die Frage, ob und wann wieder Großveranstaltungen stattfinden können, ist bisher immer noch ungeklärt. Der für Märkte zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) will nun alles daransetzen, dass das Format dennoch stattfinden kann: "Wenn schon nicht in gewohnter, dann wenigstens in anderer Form." Denn selbst wenn Großveranstaltungen bis Herbst wieder möglich sein sollten, "werden Abstandsregeln auf so einem kleinräumigen Gelände nicht funktionieren", erklärt Baier, warum es ein neues Konzept braucht.

Als Vorbild dafür soll das Münchner Oktoberfest dienen, das nach anfänglicher Absage nun in adaptierter Form aufgeteilt auf verschiedene Standorte doch stattfinden soll.

"Keine Denkverbote"

Ähnliches schwebt Baier für Linz vor: Neben dem Jahrmarktgelände selbst wäre eine Ausweitung auf die großen Plätze in der Stadt wie Hauptplatz oder Pfarrplatz denkbar. Ebenso wie auf Flächen entlang der Landstraße bis zum Musiktheater oder der Donaulände. Dort sollen dann die Fahrgeschäfte, Marktstände und Co. verteilt und aufgebaut werden. Auch ein Autodrom oder ein Riesenrad am Hauptplatz sei – unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen (Stichwort Feuerwehrzufahrt) – nicht ausgeschlossen: "Wenn wir den Urfahraner Markt neu denken, sollte es keine Denkverbote geben."

Die Vorteile einer derartigen Verteilung würden auf der Hand liegen: "Dadurch können große Menschenansammlungen verhindert und die Corona-Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden."

Vizebürgermeister Bernhard Baier Bild: VOLKER WEIHBOLD

Verkürzung wird diskutiert

Baier will nun gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Urfahranermarkt überlegen, ob und wie so ein Konzept umgesetzt werden kann. Neben den Schaustellern, Gastronomen und Markthändlern sollen auch Vertreter der Wirtschaftskammer in die Erarbeitung eingebunden werden.

Bei diesen Gesprächen soll auch geklärt werden, ob an der geplanten Dauer des Herbstmarktes (26. September bis 4. Oktober) festgehalten werden soll. "Er könnte auch kürzer oder nur an den Wochenenden stattfinden, aber das hängt natürlich von der Wirtschaftlichkeit für die Unternehmer ab", sagt Baier.

Artikel von Julia Popovsky