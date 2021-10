5 Eier, 120 g Zucker, 130 g Dinkelmehl, 50 g Walnüsse, 2 EL Zitronenmelissenpulver, 1 EL Brennnesselsamen, ½ TL Backpulver, 1 Pkg. Vanillezucker, Msp. Zimt, Zitrone (Saft & Schale)250 ml süßlicher Most, 70-100 ml Holunderblütensirup (je nach Süße des Mostes), 70 ml Wasser, ev. etwas Rum, kleines Stück Zimtrinde, 2 Nelken, 1 Nelkenwurz (Wildkraut mit Nelkenaroma)500 ml Schlagobers, Gewürzblütenzucker, Minze- oder MelissenblätterEier, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Geriebene Nüsse, Mehl, Backpulver, Kräuterpulver, Brennnesselsamen vermengen und unterheben. Masse in eine Tortenform füllen und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze 45 Min backen. In der Zwischenzeit den Most mit den übrigen Zutaten aufkochen und gut durchziehen lassen. Die Tränke heiß über den Kuchen gießen. Mit geschlagenem Obers garnieren und mit Blüten oder Blütenzucker dekorieren.