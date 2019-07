"Rex"-Gastronomen schließen Lokal in der Linzer Arkade

Regionale Speisen in hippen Rexgläsern – vielen noch aus Omas Zeiten bekannt – das "Rex" in der Eggerpassage der Arkade in Linz bot seit 2015 eine anständige Alternative zu vielen Schnellrestaurants in der Umgebung. Das Mittagsmenü um unter zehn Euro kann man dort nur noch bis Ende der Woche genießen.

"Nicht einfach, aber notwendig"

Wie die Betreiber am Dienstag mitteilten, sperren sie ihre Niederlassung mit 19. Juli zu. "Wir müssen uns einfach eingestehen, dass es sich nie so entwickelt hat, wie wir uns es gerne vorgestellt hätten", so die ehrliche Begründung für den Entschluss. "Diese Entscheidung war bestimmt nicht leicht, aber notwendig", heißt es weiter.

Man wolle sich in Zukunft noch mehr auf den zweiten Geschäftszweig, das Beliefern von Firmen mit Speisen, konzentrieren. Dieser habe sich enorm weiterentwickelt und decke mittlerweile einen Großteil der Einkünfte ab. Das "kleine, aber feine Lokal" rechne sich wegen des großen Aufwands nicht mehr, geht aus einem Facebook-Posting vom Dienstag hervor.

Abholung in der Arkade möglich

Online können weiterhin Speisen aus dem Sortiment geordert werden. Sie werden dann direkt zum Arbeitsplatz geliefert. Vorbestelltes Essen kann ab dem 5. August, nach dem Betriebsurlaub, nahe des jetzigen Standorts, nämlich bei der Tea-Tee Company in der Arkade direkt abgeholt werden.