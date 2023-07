Restaurant 2Raum in der PlusCity meldet Konkurs an

Am Landesgericht Linz wurde das Konkursverfahren eröffnet.

Das 2Raum ist angetreten, um ein gehobenes Restaurantkonzept umzusetzen. Laut Konkursantrag brachten den Betrieb der hohe Bestandszins und die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise in Zahlungsschwierigkeiten. Weitere Probleme wie Personalmangel und das Ausbleiben von Konsumenten, die teure Restaurants nicht mehr wie gewohnt besuchten, kamen dazu. Rund 530.000 Euro an Buchwerten stehen rund 730.000 Euro Ausstände gegenüber.

Fremdfinanzierung gescheitert

Die Gesellschafter der "2Raum PlusCity Gastro GmbH" hatten insgesamt 160.000 Euro an Gesellschaftsdarlehen zugeschossen, eine Fremdfinanzierung scheitert am gestiegenen Zinsniveau. Das Unternehmen in der Linzer Bethlehemstraße ist von der Insolvenz nicht betroffen.

