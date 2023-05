Ressortübergreifender Schulterschluss für mehr Gewaltschutz

„Gewalt soll in unserer Stadt keinen Raum haben! Das ist insgesamt ein zentrales

Anliegen der Stadt Linz", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). In einem ressortübergreifenden Schulterschluss präsentierte die Stadtpolitik heute daher eine Vielzahl an Maßnahmen für Gewaltschutz, in der Täterarbeit sowie in der Beratung und Prävention von Gewalt. Dem Vorausgegangen ist Anfang des Jahres ein Austausch-Treffen hinsichtlich Männer-Gewalt gegen Frauen von Vertretern der Stadt mit Experten von Frauen-sowie Gewaltschutzorganisationen, der Täterberatung und der Polizei.

Präventionskonzept "Faustlos"

Das Angebot reicht von kostenlosen Selbstverteidigungskursen, verschiedenen Beratungsangeboten, Präventionsprojekten in Kindergärten, Horten und Volksschulen wie etwa das Programm "Faustlos" bis zu kostenlosen Workshops und Veranstaltungen für städtische Bildungseinrichtungen.

Stadtteile ohne Partnergewalt

Hinzu kommen Projekte zur Bewusstseinsbildung. Das Projekt StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt soll Menschen, insbesondere Nachbarn einladen und befähigen, sich aktiv gegen Femizide, häusliche Gewalt an Frauen und Kindern bzw. Partnergewalt zu engagieren. Es startete 2021 in Urfahr und wurde 2022 auf das Franckviertel ausgeweitet. Beide Standorte sollen 2023 erhalten bleiben. Für Sexarbeiterinnen bietet die Stadt Linz einen spezifischen Selbstverteidigungskurs an.

