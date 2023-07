Rumänien, Serbien, Litauen, Armenien, Österreich: Je ein Ensemble mit fünf Mitgliedern aus besagten Ländern ist Teil des Theaterfestivals "Resist!", das in wenigen Tagen in Ottensheim Premiere feiert. Das Erasmus+-Projekt richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren.