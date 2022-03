Remembar und Lions im Zeichen der Ukraine-Hilfe

Heute, Freitag, steht die Partynacht in der Remembar ganz im Zeichen der Hilfe für die Ukraine. Die Eintrittsgelder der "Charity Night for Ukraine" wird an die Hilfsorganisation "Where Hopes Live" direkt in der Ukraine gespendet, diese organisiert die Verteilung von Hilfsgütern.

Dafür, dass die Hilfe ohne Umwege in der Ukraine ankommt, sorgt mit DJane Christy der Star des Abends. Die DJane hätte eigentlich bereits im vorigen Oktober in der Remembar auftreten sollen, dann kam wieder ein Lockdown. "Wir wollten unbedingt eine Charity-Aktion für die Ukraine machen, da haben wir uns gedacht, eine ukrainische DJane würde natürlich perfekt passen", sagt Remembar-Chef Marc Zeller.

Und auch die Lions Linz helfen: Knapp 83.000 Euro sind binnen eineinhalb Wochen von Lions, Privatpersonen und Firmen für die Lions-Linz-Ukraine-Hilfsaktion, initiiert von Elke Kladensky (Lions Club Primavera) und Anke Merkl, gespendet worden. Gestern wurden 32 Paletten mit Hilfsgütern wie Nahrungsmitteln, Verbandsmaterial und Medikamenten für die dritte Lieferung verladen, sie sind mittlerweile auf dem Weg nach Lemberg. Zudem werden von den Lions zwei Wohnungen in Linz und Urfahr kostenlos zur Verfügung gestellt, in denen zumindest 20 Flüchtlinge Platz finden.