Reise durch die Geschichte von Linz

Über die Geschichte von Linz kann man sich nicht nur durch Bücher, sondern auch digital informieren. Das Archiv der Stadt Linz bietet nicht nur einen Überblick über die Entwicklung der Stadt, sondern auch zahlreiche Informationen über markante Ereignisse und Strömungen.

Besonders verdienstvoll ist die umfangreiche Aufarbeitung der Ära des Nationalsozialismus in Linz. Zum Schwelgen in Erinnerungen einladend sind die reich bebilderten Zeitreisen in der dreiteiligen Reihe "Linz. Einst und Jetzt".

Dazu gibt es auch Überblicke zur Stadtgeschichte, zum Beispiel "Meilensteine der Stadtentwicklung 1945 bis 1984", ein Abschnitt, der stark von dem von 1945 bis 1962 amtierenden Bürgermeister Ernst Koref (SPÖ) geprägt war.

Einsteigen auf die Website des Stadtarchivs kann man unter stadtgeschichte.linz.at.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.