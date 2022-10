Reinigung der Fahrradgarage am Linzer Bahnhof ist ein erster Schritt

Es stinkt nicht mehr. Mit der verbesserten Reinigung der Fahrradgarage am Linzer Bahnhof hat die Stadt Linz auf die unerfreulichen Zustände reagiert. Bis frühestens 2025 an die Realisierung einer überdachten Bike&Ride-Anlage am Vorplatz des Hauptbahnhofes zu denken ist, bemüht sich der zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP) um eine "zumutbare Übergangslösung".

Dass die Stadt an verbessernden Maßnahmen arbeitet, bis die Fahrradabstellplätze an die Oberfläche gebracht werden können, findet Applaus. Neben der regelmäßigen Reinigung und der Entfernung von "Fahrradleichen" (insgesamt 54 Radwracks wurden vom Magistrat aus dem Radkeller entfernt) hat Thomas Hofer von der Radlobby Linz noch ein paar Wünsche.

Dazu zählt eine bessere Beleuchtung mit LED-Lampen im Radkeller sowie im Stiegenabgang. "Hell macht freundlich und sicher", so Hofer. Um den Radkeller beim Bahnhof auch zu finden, brauche es gerade für Ortsunkundige eine großzügige Beschilderung und gegebenenfalls auch Bodenmarkierungen. Derzeit ist die Zufahrt vom Bahnhofsvorplatz nur durch winzige Zusatztafeln markiert.

Ausmalen und eine kostenlose Toilette für alle wären weitere Wünsche von Hofer, der sicher ist, dass neben dem Ausbau der Stellplätze am Bahnhofsvorplatz die rund 700 Abstellplätze im Radkeller erhalten bleiben müssen.