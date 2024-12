Neos-Kandidat Redlhammer will Bürgermeister-Amt zeitlich begrenzen

Am Ende seiner Plakatpräsentation sagte Georg Redlhammer gestern in Hinblick auf die Notwendigkeit der Bürgermeisterwahl, dass zu viel Macht mit der Zeit korrumpiere. "In zwölf Jahren wird man müde und faul. Ich bin daher dafür, das Amt des Bürgermeisters zeitlich zu begrenzen." Zehn Jahre seien für ihn ein angemessener Zeitraum.

Dass er am 12. Jänner in die Stichwahl gewählt werde, ist für ihn selbstredend. Doch bis dahin muss Georg Redlhammer sein Wahlprogramm an den Mann, an die Frau bringen. Und der Auftakt dazu erfolgte gestern, als er bei einer Pressekonferenz seinen Dreiklang an Schlagwörtern – aufdecken, kontrollieren, gestalten – sowie die Botschaften dahinter enthüllte.

Redlhammer als Zeuge

Doch davor führte er aus, warum es zur Neuwahl kommen musste, nämlich weil das "Brucknerhaus of Cards" nach "Chats, Lügen und einer engen Freundschaft, die zur Feindschaft wurde", eingestürzt war. Diese Causa müsse freilich lückenlos aufgeklärt werden, er selbst werde als Zeuge in den kommenden Tagen dazu bei der Staatsanwaltschaft aussagen.

"Ich will kontrolliert werden"

"Ja, ich will Bürgermeister werden. Ja, ich will kontrolliert werden." Redlhammer forderte für das Amt des Bürgermeisters eine strenge Kontrolle, quartalsmäßig wolle er seine Entscheidungen als Bürgermeister in einem Kontrollausschuss rechtfertigen.

Er wolle – Stichwort "aufdecken" – Fördermissbrauch aufzeigen. Die Millionen an Fraktionsförderung müssten kontrolliert werden. So wie er es auch beim Wahlkampf spannend finden würde – die Neos verwenden für ihre Kampagne 20.000 Euro, die vom Landesteam kämen.

Mehr evidenzbasierte Entscheidungen

Überhaupt solle – Stichwort "kontrollieren" – die Fraktionsförderung reformiert werden. Gerade in Zeiten der Teuerung spreche er sich klar gegen ein Gießkannenprinzip aus. Es müsse vielmehr evidenzbasierte Entscheidungen geben, die soziale Gerechtigkeit gewährleisten. Auch finanzielle Belastungen zwischen Land und Stadt sollten gerechter verteilt werden.

Linz wolle er – Stichwort "gestalten" – als internationale Stadt für Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Bürgernähe platzieren. Parkplätze, allen voran für Familien, ältere Menschen und für Menschen mit Beeinträchtigung, müsse es auch bei aller Liebe zu neu gepflanzten Bäumen weiterhin geben. Denn diese Menschen seien auf ihre Autos angewiesen.

