Redewettbewerb an der HTL Leonding: Talente mit starken Worten

Ihre Meinung mit Nachdruck vertreten und das vor Publikum und einer hochkarätigen Fachjury: Beim bereits zweiten Redewettbewerb an der HTL Leonding stellten die Schülerinnen und Schüler ihr Redetalent unter Beweis. Die vorletzte Schulwoche stand dabei ganz unter dem Motto: "Yes, we speak!" Zu selbst gewählten Themen bereiteten sich zehn Teilnehmer aus den verschiedenen Klassen (vom zweiten bis zum vierten Jahrgang) vor. Fünf bis acht Minuten hatten sie Zeit, um das Publikum von sich und ihren