"Uns war klar, dass das Video polarisieren wird, aber nicht, dass es so extrem werden würde. Die Reaktionen sind heftiger als erwartet", atmet der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner durch. Schließlich ist sein Konzept zumindest dahingehend aufgegangen, dass man über Linz spricht – allein in den sozialen Medien und auf der Homepage des Tourismusverbandes wurde das Video weit über 300.000-mal gesehen und geteilt. "Die Zielgruppe sind ja vor allem die Nicht-Linzer", betont Steiner: "Deshalb arbeiten wir auch gerade an einer englischen Version."

Das bedeutet, trotz der durchaus berechtigten und teils heftigen Kritik wird an der Kampagne nichts geändert? "Nein, ich stehe dazu. Gerade bei den Jüngeren kommt das Video sehr gut an. Aber auch von Weggefährten aus dem Kulturhauptstadtjahr 2009 wie Regisseur Airan Berg kamen positive Reaktionen", sagt Steiner.

Wobei die inhaltliche Kritik nur ein Aspekt ist, der in der Stadt Linz – wo auch Vergleiche zu Aktionen des Deutschen Aktionskünstlers Christoph Schlingensief gezogen wurden – für Ärger gesorgt hat.

Ein zweiter ist die Vorgehensweise, dass etwa SP-Bürgermeister Klaus Luger das Video vorab nicht zu sehen bekam. Was auch VP-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer, die Tourismusreferentin der Stadt ist, nicht goutiert. Sie hat das Video "in der letzten Aufsichtsratssitzung des Tourismusverbandes Ende Juni" gesehen. Wie fand sie es? "Grundsätzlich ist es bewusst provokant und polarisierend, ich finde, es ist eine mutige Kampagne. Aber ich habe das Video auch kritisch gesehen und deshalb darauf hingewiesen, dass es alle relevanten Player in der Stadt vorab sehen sollen. Die Kampagne hat Erklärungsbedarf. Warum das nicht passiert ist, weiß ich nicht."

"Gipfel" in zwei Wochen

Klar ist, dass der Tourismusverband Linz ein eigenständiger Verein, konkret eine Körperschaft öffentlichen Rechts, ist, wodurch Tourismusdirektor Georg Steiner nur "seinem" Aufsichtsrat Rechenschaft schuldig ist. Aber natürlich wäre es klug – und würde zum guten Ton gehören –, sich gerade bei so provokanten Vorhaben (so erfolgreich sie auch sein mögen) mit dem Stadtchef abzusprechen. Was nun in zwei Wochen passieren wird, denn da gibt es bereits einen Gesprächstermin. Dieser wurde zwar schon vor Veröffentlichung des Videos vereinbart, hat dadurch aber zusätzliche Brisanz bekommen. (kitz)

Linzer Tourismus-Video ist auch in Berlin ein Thema

Die beiden Masterminds des Linzer Top-Lokals Rossbarth, Marco Barth und Sebastian Rossbach, sind Protagonisten im heftig diskutierten Linzer Tourismus-Video. Und sehen die Debatten entspannt: „Wir wurden gefragt, ob wir gerne im Video mitmachen wollen, wussten aber nicht genau, was passieren wird. Wir haben es auch erst nach der Veröffentlichung gesehen und finden es gut. Es entspricht dem Zeitgeist“, sagt Marco Barth, der derzeit in Berlin ist: „Sogar hier ist das Linzer Video ein Thema, ich wurden schon darauf angesprochen.“ Und wie waren die Reaktionen? „Durchwegs positiv, vor allem junge Leute finden es sehr gelungen.“