Nun ist "tim" auch in der Landeshauptstadt angekommen: Gestern wurden zwei Standorte des neuen Mobilitätsangebotes – einer am Hauptplatz, einer in der Wiener Straße bei der Linz-AG-Zentrale – eröffnet. Ebenso wie das "tim"-Servicecenter, das sich ebenfalls in der Wiener Straße befindet. Mit "tim", das für "täglich intelligent mobil" steht, soll der Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln erleichtert werden.