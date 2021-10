Raufereien in Linzer Lokal: Zwei Verletzte

Gegen 2.30 Uhr kam es im "Kayas Club Lounge" in der Landstraße offenbar zu einer "tumultartigen Rauferei" zwischen mehreren Personen auf der Tanzfläche, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Ein 29-jähriger Linzer wurde dabei von einem unbekannten Täter offenbar mit einer zerbrochenen Flasche verletzt und erlitt mehrere Schnittwunden. Er musste mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum eingeliefert werden. Der Täter flüchtete.

Als die Polizei eintraf, war es bereits zu einer neuen gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen: Ein 27-Jähriger war vom Lokalbesitzer aus dem Club verwiesen worden. Der Unruhestifter wehrte sich dagegen und versetzte dem Lokalbesitzer einen derart heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass auch er ins Kepler Uniklinikum eingeliefert werden musste.