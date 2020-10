Rauferei wegen Lokalverbot

Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land verletzte am Samstag gegen 0:10 Uhr in Haid am Hauptplatz unmittelbar vor einem Lokal einen 61-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, indem er ihn zu Boden stieß und ihm mehrere Fußtritte verpasste. Grund für diese Tätlichkeit war eine verbale Auseinandersetzung wegen einem aufrechten Lokalverbot gegen den 39-Jährigen.

Im weiteren Verlauf mischte sich noch ein 48-jähriger Drittbeteiligter ein und die beiden attackierten das Opfer, brachten es zu Boden und fixierten ihn. Außerdem wurde das Opfer dabei noch gefährlich bedroht. Der 61- und 39-Jährige wurden dabei verletzt. Die Beschuldigten werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.