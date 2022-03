Rauchverbot in Waldgebieten von Linz-Land

Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land hat mit sofortiger Wirkung eine Waldbrandschutz-Verordnung für alle Gemeinden des Bezirkes erlassen. Demnach ist in den Waldgebieten im gesamten Bezirk Linz-Land sowie in sogenannten Gefährdungsbereichen jedes Anzünden von Feuer und das Rauchen verboten. Damit will man der erhöhten Waldbrandgefahr entgegenwirken, die sich aus der seit Ende Februar anhaltenden Trockenheit ergibt. Da derzeit nicht abzusehen ist, wann es wieder regnet, hat sich die Bezirkshauptmannschaft zu diesem Schritt entschieden.

Als Gefährdungsbereiche gelten jene Flächen, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen.

Wer das Verbot missachtet, muss mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen rechnen.