Rauchverbot auf Spielplätzen kommt nicht

Ein solches wird bereits lange gefordert, die ÖVP hat einen entsprechenden Antrag eingebracht. Auch Raml unterstützt die Forderung prinzipiell.

Allerdings sei eine Stellungnahme der Aufsichtsbehörde (Land OÖ) zu einer Verankerung des Verbots in der Grünanlagenverordnung negativ ausgefallen. Es bräuchte eine bundesweite Regelung, die ist aber trotz wiederholter Ankündigungen an der Uneinigkeit der Koalition gescheitert. Raml appelliert deshalb schon jetzt an eine künftige Bundesregierung, ein Verbot umzusetzen.

Kritik der ÖVP

Kritik kommt von der Linzer ÖVP. Am Beispiel Graz zeige sich, dass ein Rauchverbot auf Spielplätzen mittels ortspolizeilicher Verordnung sehr wohl möglich sei. Dieses gebe es dort bereits seit 2020, sagt Gemeinderätin Theresa Ganhör.

