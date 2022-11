Raubüberfall auf Tankstelle geklärt

Ein 22-Jähriger geriet aufgrund von Hinweisen in Tatverdacht, nach einer mehrtägigen Fahndung wurde er schließlich in Linz festgenommen. Er habe bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt, wegen seines schlechten Gesundheitszustandes wurde er in ein Spital eingeliefert, so die Polizei. Als Motiv für die Tat habe der junge Mann Geldmangel angegeben.

Der Beschuldigte soll am späten Abend des 24. Mai mit einem Messer einen Tankstellenmitarbeiter bedroht und Bargeld gefordert haben. Der geschockte 29-Jährige stürzte auf dem Weg zur Kasse und verletzte sich an der Schulter. Der Maskierte zwang ihn, wieder aufzustehen und die Geldlade zu öffnen. Daraus bediente er sich dann selbst und flüchtete zu Fuß.