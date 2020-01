Raubopfer flüchtete in Taxi

Danach verlangten die Täter (laut Aussage des Opfers drei Personen ausländischer Abstammung) Bargeld, das Opfer gab ihnen die Geldtasche. Die Täter stahlen daraus Bargeld und die Bankomatkarte. Mit dieser versuchten sie offensichtlich Geld beim nahegelegenen Bankomat abzuheben, was aber nicht gelang und sie deshalb dem Verletzten die für sie wertlose Bankomatkarte zurückgaben.

Der 39-Jährige konnte sich schließlich losreißen und in ein vor dem Lokal haltendes Taxi flüchten. Der Taxilenker verriegelte die Türen, die unbekannten Täter schlugen gegen die Windschutzscheibe und beschädigten sie.

Der Taxilenker konnte mit dem Opfer vom Lokal wegfahren, die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der 39-Jährige wurde von der Rettung Traun in das Krankenhaus der Elisabethinnen in Linz gebracht. Am Taxi entstand erheblicher Sachschaden.