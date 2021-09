Raub in der Schillerstraße: Messerangreifer flüchteten mit 70 Euro Beute

Kurz vor ein Uhr wurde die Polizei in die Schillerstraße gerufen. Dort trafen sie auf den 23-Jährigen, der Verletzungen im Gesicht hatte und offensichtlich unter Schock stand. Der junge Mann gab an, mit einem Messer attackiert worden zu sein. Es stellte sich heraus, dass der Syrer Opfer eines Straßenraubs geworden war. Bei den Tätern soll es sich laut Polizei um ein türkischstämmiges Trio handeln. Einer der Männer habe den 23-Jährigen von hinten am Hals gepackt, während ihn ein weiterer nach Wertgegenständen durchsuchte. Ein dritter Unbekannter sei Schmiere gestanden. Mit 70 Euro Beute flüchteten die drei Männer, die ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein sollen. Nach der Tat haben die Linzer Polizisten mehrere Verdächtige kontrolliert und dem Opfer gegenübergestellt, jedoch ohne Erfolg.