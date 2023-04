Ratschenkinder besuchen traditionell das Alte Rathaus

Zwölf Ratschenkinder des Trachtenvereins "Almtaler Linz" und der Feuerwehr Pechgraben besuchten traditionell am Gründonnerstag die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Nach alter Sitte machten sie sich lautstark mit ihren Ratschen bemerkbar und sagten Ratschenreime auf. Als Dank für die Pflege dieses Osterbrauchs bekamen die Kinder kleine Osterpräsente.

Katholische Tradition

Das Ratschen war ursprünglich nur in der Karwoche üblich, da laut katholischer Tradition am Gründonnerstag die Glocken nach Rom fliegen und an den drei Trauertagen um den Tod Christi schweigen. An ihre Stelle traten dann die Holzklappern und Ratschen. Der Brauch symbolisiert den Höhepunkt der Fastenzeit und geht zurück bis in das 6. Jahrhundert nach Christus.

