Randalierer wirken auch im Linzer Gemeinderat nach

Auch die heutige Linzer Gemeinderatssitzung wird ab 14 Uhr wieder live übertragen (unter linz.at/gemeinderat-live).

Neben sechs Anfragen an Stadtsenatsmitglieder steht, wie berichtet, auch eine Aktuelle Stunde zum Thema "Aktuelle Situation Asylwerber in Linz" auf der Tagesordnung. Diese war von der SPÖ beantragt worden, um zu einer Rückkehr der Zusammenarbeit zwischen Land, Städten und Gemeinden bei der Suche nach Unterkünften für Geflüchtete zu kommen. Diese Aktuelle Stunde dürfte mit den Vorkommnissen in der Halloween-Nacht an Brisanz gewinnen und sich inhaltlich wohl weniger um Unterkünfte denn um Abschiebefragen drehen.

Beirat für E-Mobilität gefordert

Weniger brisant, aber dennoch wichtig, was die Zukunft der (umweltfreundlichen) Fortbewegung in der Stadt betrifft, ist ein Antrag der Neos. Gemeinderat Georg Redlhammer fordert einen Beirat für E-Mobilität, denn "wir müssen als Stadt schleunigst etwas tun, wenn ab 2035 Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren nicht mehr neu zugelassen werden". Derzeit ortet Redlhammer noch zu viele Teilzuständigkeiten. Um ein Gesamtverständnis zu haben, brauche es eine übergeordnete Stelle, bei der alles zusammenlaufe.