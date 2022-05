Randale: Alkoholisierter Linzer aus Kirche abgeführt

Kurz nach 12 Uhr begann der Mann in der Ursulinenkirche in der Innenstadt zu randalieren. Er beschädigte dabei eine Osterkerze sowie einen Kerzenständer. Als die Polizisten eintrafen, verhielt sich der 52-jährige Linzer äußerst aggressiv gegenüber Pfarrer und Beamten. Auch wollte er sich zunächst nicht ausweisen. Er gestikulierte wild und schrie herum, so die Polizei. Trotz mehrmaliger Aufforderung die Kirche zu verlassen, blieb er, weshalb er unter Anwendung von Körperkraft aus der Kirche gebracht wurde.

Vor der Kirche ließ er sich auf die stark frequentierte Landstraße fallen, schrie lautstark herum misshandelt zu werden und beschimpfte die Beamten. Diese forderten den Mann mehrfach auf, sein Verhalten einzustellen. Da er das negierte, wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Klappmesser, trotz aufrechtem Waffenverbot. Die Amtsärztin stellte bei dem Festgenommenen eine starke Alkoholisierung fest: drei Promille. Der Linzer wird mehrfach angezeigt.