Raml kritisiert fehlende Kreuze in Linzer Schulen

„In den Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen, polytechnischen Schulen sowie Berufsschulen ist in allen Klassenräumen vom gesetzlichen Schulerhalter ein Kreuz anzubringen.“ So steht es im oberösterreichischen Pflichtschulorganisationsgesetz von 1992 unter § 55, Absatz 4. Verantwortlich dafür ist der Schulerhalter, also die jeweilige Gemeinde.

"Nicht in allen Schulen der Fall"

Allerdings, kritisiert Stadtrat Michael Raml (FP), sei dies nicht in allen Schulen in Linz der Fall. Ihm seien Bilder zugekommen, die Klassen zeigen, in denen das Kreuz fehlt. Das sei bei der ersten Runde der Linzern Bürgermeisterwahl, die am 12. Jänner teils auch in öffentlichen Schulen stattgefunden hatte, aufgefallen. Auch Schüler hätten auf das Fehlen der Kreuz aufmerksam gemacht.

Michael Raml weiß von zumindest fünf Klassen, in denen Kreuze fehlen oder gefehlt haben. Bild: VOLKER WEIHBOLD



Raml, der von einer „symbolischen Kapitulation der Stadt vor wachsenden Integrationsherausforderungen“ spricht, fordert nun den für das Schulwesen zuständigen geschäftsführenden Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP), zu veranlassen, dass dem Gesetz wieder Folge gleistet wird. Für Raml sei „das Kreuz ein Symbol für unsere Kultur, Tradition und Werte“.

Namentlich wurden fünf Schulen genannt, in denen zumindest in einem Klassenzimmer das Kreuz fehlt. Darauf angesprochen meinte der Direktor einer betroffenen Schule, dass durchaus Kreuze hängen, er aber nicht jeden Tag in den Klassen sei. Eine Diskussion darüber habe es in seiner Schule aber nie gegeben. Sollte wo kein Kreuz hängen, werde es wieder angebracht. „Auf meiner To-Do-Liste steht das allerdings nicht ganz oben.“

Prammer: "Mit Schulen in Verbindung gesetzt"

Prammer äußert sich in einer Stellungnahme wie folgt: „Ich bedanke mich für den Hinweis, in welchen Schulen das Kreuz abgehängt wurde. Natürlich haben sich unsere Schulen an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Ich habe mich umgehend mit den Schulen in Verbindung gesetzt und sie angehalten, die Klassenräume zu überprüfen und gegebenenfalls das Kreuz wieder aufzuhängen.“

Dietmar Prammer will sich um die fehlenden Kreuze kümmern. Bild: VOLKER WEIHBOLD



Die Pflicht, ein Kreuz in den Schulen aufzuhängen, fußt auf dem Konkordat, also einem Vertrag zwischen Vatikan und (Erster) Republik Österreich, das 1933 ausformuliert wurde.

