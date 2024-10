Raml fordert Ballungsraumzulage für Linzer Polizeibeamte

Polizeieinsatz bei einer Bombendrohung in Linz.

Was die Ist-Stellen betrifft, ist die Polizei in Linz gut besetzt. 682 Polizistinnen und Polizisten leisten in den zehn Dienststellen der Landeshauptstadt ihren Dienst. Bei einem Sollstand von 624 Beamten. Allerdings drückt die Berechnung nach Vollzeitäquivalent die Bilanz nach unten, sagt Michael Raml, FP-Sicherheitsstadtrat. Denn dann seien es nur noch rund 568 Beamte.