Räuber wollten Linzerin Handy entwenden, Passant kam zu Hilfe

Der Vorfall ereignete sich gegen16.15 Uhr. Die junge Frau war gerade beim Parkplatz vor dem Stadion auf der Gugl spazieren. Dabei hörte sie mit Kopfhörer Musik, blieb kurz stehen, um das Lied zu wechseln. Plötzlich kam von vorne einer der Täter wortlos auf sie zu und versuchte ihr das Handy aus der Hand zu reißen.

Die 21-Jährige wehrte sich und hielt es mit beiden Händen fest. Währenddessen kam der zweite Täter und packte sie von hinten. Ein 32-jähriger Linzer, der mit seinem Kinderwagen dort spazieren war, hörte die Hilferufe und eilte ihr zu Hilfe. Als die Täter den Mann bemerkten, liefen sie in Richtung Bockgasse davon. Durch den versuchten Raub wurde die 21-Jährige an der Hand verletzt und begab sich selbstständig in das Krankenhaus.

Beschreibung der Täter

Täter 1: ist circa 170 cm groß, trug eine weiße FFP2-Maske, schwarze Haube, glatte schwarze schulterlange Haare, war bekleidet mit einem dunkelblauen Parker bis oberhalb der Knie und einer blauen Jeans. Der Mann dürfte in etwa 25 Jahre alt sein, weiße Hautfarbe, vermutlich kein Österreicher.

Täter 2: ist circa 175 cm groß. Nähere Angaben konnte das Opfer nicht äußern.