Räuber schlugen Opfer nieder, die Beute ließen sie liegen

Das Opfer, ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, war gegen 19.20 Uhr am Traklweg in Ebelsberg unterwegs. Dabei wurde er plötzlich von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert und beraubt. Die Täter stahlen dem Mann die Geldtasche und flüchteten, so die Aussagen des Mannes vor der Polizei. Er wurde bei dem Überfall unbestimmten Grades verletzt und zur Behandlung in das Kepler Universitätsklinikum in Linz gebracht. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Am Tatort fanden die Beamter aber die gestohlene Geldtasche wieder und stellten sie sicher.