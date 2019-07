Radwege von Autos blockiert: Linz geht mit Poller gegen unbelehrbare Ignoranten vor

Es ist ein Ärgernis, über das viele Radfahrer in der Landeshauptstadt klagen: Autos, die vor allem bei Schrägparkplätzen entlang von Radwegen bis „zum Anschlag“ abgestellt werden, ragen in die Radwege hinein und zwingen so die Radfahrer zum Ausweichen auf den Gehsteig, was wiederum die Fußgänger aufregt.

Vizebürgermeister Markus Hein (FP) kennt das Ärgernis und hoffte auf die heilsame Wirkung einer „Aktion-Scharf“, die allerdings keine Früchte trug. „Die Situation hat sich nicht wirklich verbessert. Von von kleinen Autos werden die Radwege weiterhin blockiert“, so Hein heute.

Weil diese Ignoranz unverständlich sei und es offenbar keinen Sinn habe, an das Bewusstsein der Autofahrer zu appellieren, stellt Hein das seinen Worten nach „rüpelhafte Verhalten“ auf seine Art ab. Weil Kontrollen und Aufklärung ohne Wirkung geblieben, werden bauliche Maßnahmen gesetzt. So wurden bereits in der Gruberstraße gegenüber dem Gebäude der Gebietskrankenkasse Poller aufgestellt, die verhindern, dass sich Autos zu nahe am Radweg einparken. „Andere Straßen, in denen dieses Problem ebenfalls bekannt ist, werden folgen“, kündigte Hein an.