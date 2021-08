Radwege, Klimaschutz, Wohnen: Diese Themen bewegen die Linzer

600 Stunden oder 25 Tage sind es noch, bis die Linzerinnen und Linzer zum Urnengang aufgerufen sind und einen neuen Gemeinderat sowie den neuen (oder alten?) Bürgermeister wählen. Wobei sie heuer die Qual der Wahl haben: Elf Listen werden am Wahlzettel stehen, zehn Kandidaten rittern um den Stadtchef-Sessel.

Kein Wunder, dass der "Wald" von Wahlplakaten immer dichter wird und die politischen Parteien ihre Slogans und Standardsätze trommeln. Doch was wollen die Linzer selbst? Welche Themen bewegen sie? Die OÖN haben nachgefragt und sich in verschiedenen Stadtteilen umgehört, wo die Probleme liegen, welche Wünsche die Bürger an die Politik haben. Diesmal in der Linzer Innenstadt. Da ist etwa der Klimawandel ein heiß diskutiertes Thema. "Man muss mehr Grünflächen schaffen", sagt etwa Doris Nimmervoll – siehe Umfrage unten. Außerdem "fehlen im Bereich der Landstraße Bänke". In puncto Verkehr wünschen sich die Linzer in der Innenstadt vor allem den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel sowie besser ausgebaute Radwege. Auch zu den teils exorbitant hohen Miet- und Wohnungspreisen fordern die Linzer Lösungen von der Politik, die in diesem Bereich etwa den Spekulationen mit neuen Wohntürmen künftig einen Riegel vorschieben könnte.

