Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist den Verantwortlichen in Leonding die Förderung des Zufußgehens und Radfahrens ein Anliegen. Im OÖN-Gespräch gibt Mobilitätsstadtrat Armin Brunner Einblick in aktuelle Radwegprojekte in der Stadtgemeinde. Für deren Umsetzung gelte es oft, mit unterschiedlichen Partnern "an einem Strang zu ziehen".