Radweg in der Waldeggstraße soll ab Sommer gebaut werden

Viele Jahre lang wurde über die wenig einladende Situation für Radfahrer in der Waldeggstraße diskutiert. Die Notwendigkeit eines Radweges stand zwar nie außer Diskussion, nur die Umsetzung zog sich immer wieder in die Länge. Nun scheint wirklich Bewegung in das Projekt zu kommen.

„Nachdem die notwendigen Voraussetzungen durch den einstimmigen Beschluss im Gemeinderat vergangene Woche erfolgt sind, wollen wir noch im Sommer mit den Bauarbeiten für den Radweg beginnen“, sagte Vizebürgermeister Markus Hein (FP) heute den OÖN. Die gemeinsame Initiative mit Landesrat Günther Steinkellner (FP) beende nun die jahrelangen Diskussionen.



Der 1,3 Kilometer lange Radweg kostet 350.000 Euro, wobei die Stadt 138.000 Euro übernimmt. Damit wird es möglich, den Linzer Hauptbahnhof beispielsweise von der Hitzinger Kreuzung in knapp 25 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen. „Sollten die Arbeiten so bald wie möglich beginnen können, dann würde der Radweg sicher schon im Herbst zur Verfügung stehen können“, sagt Hein.

