Radlobby will Autolenker in Alturfahr einbremsen

Die Naherholungszone am Donaustrand in Alturfahr bringt es mit sich, dass in dieser Gegend viele Fußgänger unterwegs sind. Dazu kommen noch Radfahrer und – nur in den Morgenstunden – Autofahrer. Sie dürfen an den Werktagen von 5 bis 9 Uhr die Obere Donaustraße als Ausweichroute zum Stau in der Rudolfstraße benutzen, von der B 127 abbiegen und entlang der Donau Richtung Nibelungenbrücke rollen. Der sonst geschlossene Schranken ist in diesen Stunden offen.

Doch das birgt ein Sicherheitsrisiko für Radfahrer. Das sieht zumindest Gerhard Fischer, Vorsitzender der Radlobby Oberösterreich, so. Er plädiert im Gespräch mit den OÖN für ein Reißverschlusssystem von Autofahrern und Radfahrern, wofür allerdings die Lenker motorisierter Fahrzeuge eingebremst werden müssten. Dies könnte durch eine Sperrfläche oder durch Bodenschwellen geschehen. Für Radfahrer sollte eine Einschleifspur zur Verfügung stehen, fordert Fischer.

Der Linzer Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) sieht die momentane Situation auch nicht als ideal an, hat aber in diesem Zusammenhang für die weitere Zukunft einen größeren Plan. "Ab Herbst des kommenden Jahres soll Alturfahr für den motorisierten Verkehr gesperrt sein", sagte Hajart auf OÖN-Anfrage. Damit würde das Befahren der Oberen Donaustraße nicht mehr möglich sein. Bodenschwellen oder Ähnliches seien daher nicht sinnvoll.

Pendlerströme verbessern

Der Zeitpunkt hängt einmal mehr mit der Fertigstellung der Westring-Brücke zusammen. "Das wird uns die Möglichkeit geben, die Pendlerströme besser abzuwickeln." Wie berichtet, soll zu diesem Zeitpunkt auch jeweils eine Fahrbahn auf der Nibelungenbrücke für den Radverkehr zur Verfügung stehen. Im Moment sorgt eine Baustelle auf der Brücke dafür, dass nur zwei statt drei Fahrspuren genutzt werden können, was massiven Stau und daraus resultierend große Verärgerung bei betroffenen Autofahrern auslöst. Übrigens: Demnächst soll das mehrmals angekündigte Projekt von Fairness-Zonen vorgestellt werden.

