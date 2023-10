Radio FRO feiert 25 Jahre

Am 6. September 1998 startete mit Radio FRO das erste freie Radio in Oberösterreich mit dem terrestrischen Sendebetrieb auf der Frequenz 105,0 MHz. Kern des Mediums ist der freie Zugang. Jeder kann zum Sendungsmacher werden, Tausende haben sich so im letzten Vierteljahrhundert Gehör verschafft. Die Themenvielfalt reicht von Musiksendungen über Talkrunden bis zu Schulradio. Rund 150 ehrenamtliche Sendungsmacher gehen aktuell in 15 Sprachen on air.

Am Samstag, 21. Oktober, wird das Jubiläum ab 17 Uhr gefeiert. Um 18 Uhr diskutieren Gäste aus Europa über "Community Media in Europe". Auf dem Podium sind Kollegen und Kolleginnen aus Serbien, Ungarn und Deutschland. "Gerade in Ungarn sieht man, was passiert, wenn die Presse- und Meinungsfreiheit immer weiter beschnitten wird und freie Community-Radios Frequenzen verlieren und ins Internet ausweichen müssen. In Serbien ist freies Radio wie in Österreich gar nicht möglich. Umso wachsamer müssen wir auch in Österreich sein, was den Umgang mit kritischen Medien betrifft", sagt Michael Diesenreither, inhaltlicher Leiter von Radio FRO, der das Panel für die Diskussion organisiert hat.

