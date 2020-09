Radfahrer wollen eine eigene Spur

Ein ungewöhnlicher Konvoi bildete sich auf der B126 anlässlich einer gemeinsamen Mobilitäts-Aktion von vier Gemeinden aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Die Radlobby Oberösterreich veranstaltete in der "Europäischen Mobilitätswoche" das OÖ Sternradln. In diesem Jahr waren mehr als 50 Gemeinden aus Oberösterreich dabei. Erstmals gab es auch auf der B126 ab Zwettl/Rodl einen offiziellen Radl-Konvoi, der sich für mehr Sicherheit für den zunehmenden Radverkehr in Urfahr-Umgebung starkmachte.

Fehlende Sicherheit

In den Gemeinden Kirchschlag, Hellmonsödt, Oberneukirchen und Zwettl hatte sich eine gemeindeübergreifende Initiative gebildet, die darauf aufmerksam machte, wie viel Spaß Radfahren nach Linz machen könnte. "Könnte" deswegen, weil gleichzeitig der fehlende Platz und die darunter leidende Sicherheits-Situation kritisiert wurden. Das Sternradln zog bereits beim ersten Sammelpunkt in Zwettl 40 begeisterte Radfahrer aus Zwettl und Oberneukirchen an. Die Polizei begleitete die Gruppe die ersten Höhenmeter hinauf bis Glasau, wo sich der Parkplatz an der Kreuzung bereits mit weiteren 30 Personen aus Hellmonsödt und Kirchschlag sowie Sonnberg gefüllt hatte.

Mehr Klimabewusstsein

Das steigende Klimabewusstsein in der Bevölkerung bringt auch eine Zunahme des Alltagsradverkehrs, dies ist auch auf der B126 spürbar.

"Die Strecke wäre mit einer sicheren, durchgängigen Radroute für viele eine attraktive Alternative zum staugeplagten, klimaschädlichen Pkw-Verkehr. Es war ein großartiges Erlebnis, das wir am 18. September 2021 gerne wiederholen möchten", lädt Harald Schernhorst aus Zwettl, einer der Organisatoren, dazu ein, sich auch in Zukunft für die Radfahrer zu engagieren.

