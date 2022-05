Radfahrer werden im Regen stehen gelassen

Was ist mit der Überdachung der Radabstellplätze am Hauptbahnhof in Linz? Das fragen sich die Grünen. Ihr Antrag wurde im Juli 2019 vom Gemeinderat beschlossen, passiert ist bisher nichts. Klubobmann Helge Langer vermutet, dass es nicht gelungen ist, die Formalitäten zwischen Stadt, Land und ÖBB zu klären, um die Überdachung zu realisieren. Alle Beteiligten seien gefordert, mehr Tempo zu machen. Denn neben leistungsfähigen Radwegen seien attraktive, wettergeschützte Abstellplätze einer Grundvoraussetzung, um das Radfahrer in der Stadt einladender zu machen.

Der Radkeller beim Hauptbahnhof ist oftmals überfüllt, bei den Abstellplätzen auf dem Vorplatz fehlt jeglicher Schutz vor der Witterung. Vor allem Pendler, die ihr Gefährt tagsüber stehen lassen und am Abend wieder abholen, erleben oft eine unangenehme Überraschung ,wenn sie auf einem komplett durchnässten Fahrrad den Weg nach Hause antreten müssen.

Das wird einer Landeshauptstadt nicht gerecht, meint Langer, wenn der Hauptbahnhof als Dreh- und Angelpunkt öffentlichen Nah- und Fernverkehrs so mit den Radfahrern umgeht. Sinnvoll wäre nicht nur eine Überdachung, sondern auch gleich die Errichtung zusätzlicher Ladestationen, Bike-Boxen und Radservice-Stationen.

Das auch von der Radlobby unterstützte Projekt fand im Gemeinderat die volle Zustimmung. Der Antrag war gleichbedeutend mit dem Ersuchen an die damals zuständigen Stadtregierungsmitglieder, mit dem Land und den ÖBB einen entsprechenden Bike-and-Ride-Vertrag aufzusetzen, der für die Errichtung der Überdachung nötig ist. Langer weiß nichts von konkreten Gesprächen bzw. was solche ergeben hätten. Er habe zwar Verständnis dafür, dass die Pandemie viele Projekte verzögert habe, aber es sei dennoch unverständlich, dass anscheinend seit drei Jahren nichts in der Frage unternommen worden sei.