Radfahrer von Pickup-Anhänger touchiert

Ein 37-Jähriger aus Linz fuhr mit seinem Pickup samt Anhänger von Leonding Richtung Zaubertal. Vor ihm fuhr ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung. Der Autofahrer überholte den Radfahrer, aber beim Wiedereinordnen touchierte er das Fahrrad mit dem hinteren Teil des Anhängers.

Der 58-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der 37-Jährige setzte seine Fahrt Richtung Zaubertal fort. Ein nachkommender Autolenker, der in einigem Abstand hinter dem Pickup fuhr, hielt an der Unfallstelle an und kümmerte sich um den verletzten Radfahrer. Außerdem informierte er die Polizei.

Nach der Erstversorgung wurde der Radfahrer ins UKH Linz gebracht. Der 37-jährige Pickup-Fahrer konnte nach kurzer Fahndung noch in der Nähe des Unfallortes gestellt werden. Er gab an, dass er den Anprall mit dem Radfahrer nicht bemerkt habe und deshalb weitergefahren sei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.