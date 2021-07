Radfahrer stieß Fußgänger nieder, beide schwer verletzt

Der Zusammenstoß ereignete sich auf dem Geh- und Radweg auf Höhe Wiener Straße/Traunauweg. Ein 52-jährige Fußgänger aus Linz ging in Richtung stadteinwärts und wollte in den Traunauweg nach links "abbiegen". Der von hinten kommende, 18-jährige Radfahrer aus Linz dürfte den Fußgänger übersehen haben und stieß ihn nieder. Beide vermutlich Schwerverletzten wurden in das UKH Linz sowie in das Kepler Universitätsklinikum, Med Campus III, eingeliefert.