Ist die Westring-Brücke erst einmal befahrbar, was sie im Herbst 2024 sein soll, dann braucht die Nibelungenbrücke nicht mehr zwangsläufig jeweils drei Fahrspuren in jede Richtung für Autos und Lkws. Der Linzer Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) setzt fort, was seine Vorgänger Markus Hein (FP) und Bernhard Baier (VP) auch schon in Aussicht gestellt haben: Mit der Öffnung von einer Fahrspur in jeder Richtung für den Radverkehr soll die sanfte Mobilität in Linz gefördert werden.