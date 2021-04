Radfähren nehmen wieder Fahrt auf

Letzterer im Mai allerdings nur freitags, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen. Ab Juni ist ein täglicher Betrieb geplant.

Und zwar diese Saison in den Spitzenzeiten mit Verstärkung: Wie berichtet haben die Betreiber Markus und Peter Luger in den vergangenen Monaten ihre mittlerweile dritte Katamaran-Radfähre gebaut. Für die Fahrgäste gilt, da wie dort, aufgrund der aktuellen Corona-Situation eine FFP2-Maskenpflicht.

Wakeboarden in Feldkirchen

Mit Sicherheitskonzept geht am Samstag auch der Liftbetrieb am Erlebnis-Badesee in Feldkirchen in die neue Saison. Die Besucher der Seeseitn Feldkirchen erwarten einige Neuerungen: von Badebuchten bis zum Gastro-Angebot, das bis 19. Mai in Form von Takeaway zur Verfügung steht.