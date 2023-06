Rad- statt Tiefgarage: Neues Bauprojekt heizt Parkplatzdiskussion weiter an

So sieht der geplante Neubau in der Bismarckstraße 10 aus.

Nach der Diskussion um die Baumpflanzoffensive geht der Schlagabtausch rund um Parkplätze in Linz in die nächste Runde. Der neue "Zündstoff": ein geplantes Bauprojekt für 14 Wohnungen in der Bismarckstraße 10, für das es am Montag grünes Licht vom Gestaltungsbeirat gab. Eine Tiefgarage ist nicht geplant, dafür ein Mobility Hub mit Fahrradgarage, Ladestationen für E-Bikes und mehr.