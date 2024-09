Selbstgemachte Kuchen rund um die Uhr: Ein süßes Erfolgsrezept in Pucking

Seit zwei Monaten betreibt die 38-jährige Elisabeth Angerer einen Automatenshop in der Semmelweisstraße 3, allerdings kein übliches Gerät, aus dem Snacks oder Fertiggerichte gezogen werden können, sondern eines mit frischen Kuchen.

Inspiration aus dem Fernsehen

Die Idee hat sie vor allem ihrem Ehegatten zu verdanken. "Mein Mann hat ein ähnliches Modell im Fernsehen gesehen", erzählt Angerer im Gespräch mit den OÖN. "Da ich gelernte Konditorin bin, meinte er, das wäre doch etwas für mich. Daraufhin habe ich beschlossen, einen Kuchenautomaten in Pucking zu eröffnen." Der Automat ist von Montag bis Sonntag ganztägig zugänglich, die Kuchen können mit Karte oder Bargeld bezahlt werden.

Offenbar kommt die Idee bei der Bevölkerung gut an. Schon in den ersten Wochen waren Angerers Kuchen fast täglich ausverkauft. Die beliebtesten Produkte sind das Tiramisu, der Marillenkuchen und die Malakofftorte. "Meine Kunden sind begeistert", sagt Angerer. "Jeden Tag bekomme ich neue Bestellungen. Die Wunschliste, welche Torten ich als Nächstes produzieren soll, wird immer länger. Dass ich jetzt selbstständig bin und so meiner Berufung noch intensiver nachgehe, ist ein Traum, der in Erfüllung geht." Bei der Zubereitung der verschiedenen Kuchen legt Angerer großen Wert auf die regionale Herkunft der einzelnen Zutaten. Neben Eiern und Mehl aus der Umgebung baut Angerer beispielsweise die Zucchini im eigenen Garten an.

Frische Kuchen

Qualitätsstandards sind ihr wichtig. Damit nur frische Kuchen im Automaten sind, führt sie strenge Aufzeichnungen. So sieht sie, welche Kuchen wann in den Automaten kommen. "Dieses Protokoll ist eines der wichtigsten Werkzeuge", sagt die Konditorin. "Nur so kann ich sicherstellen, dass meine Kuchen wirklich frisch sind. Sonst hätte ich auf Dauer keinen Erfolg." Je nach Kuchenart seien zwei bis vier Tage die maximale Zeit, die ein Kuchen im Automaten verbringen darf, bevor er wieder herausgenommen werden muss. So weit sei es aber noch nie gekommen, denn bisher seien alle Kuchen rechtzeitig gekauft worden, sagt Angerer.

Eine Expansion in benachbarte Städte wie Traun oder Linz hat Angerer noch nicht geplant. Vorerst will sie sich weiter auf ihr Kerngeschäft und den Automaten in Pucking konzentrieren.

