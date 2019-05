Puchenau gibt musikalischen Talenten Raum

Die Talenteschmiede der Landesmusikschule Puchenau macht wieder von sich reden. Oder besser gesagt, sie lässt etwas von sich hören. Denn am kommenden Mittwoch, 29. Mai, wird das Kulturzentrum Hof in Linz zum Schauplatz von "Spotlight", der "PMI Music Night".

Ab 18.30 Uhr präsentiert sich das Popular Musik Institut mit seinen jungen Talenten und damit auch die Arbeit von Frank Folgmann. Denn der Gitarrist leitet die Talenteschmiede in Puchenau. Sein Credo: "Musik macht man nicht immer primär, um auf der Bühne zu stehen, aber wer holt sich nicht gerne auch einmal den Applaus für sein kreatives Wirken genau dort ab."

Ausdruck der Arbeit

Dieses Gefühl auch auskosten zu können, dazu dient die "PMI Music Night". Sie ist aber natürlich auch sichtbarer Ausdruck der Arbeit im Institut. Ein Nachweis für das Funktionieren der Ausbildungsstätte, in der viele Facetten der Popularmusik – vom Rock bis zum Jazz, vom Blues bis zu Latin und Pop – gelehrt und verfeinert werden.

Dabei geht es neben dem musikalischen Handwerk auf dem Instrument vor allem um die Vermittlung von Fähigkeiten, damit die Talente auch erfahren, was die Unterschiede sind, wenn man mit in einem Ensemble oder in einer Band spielt. Und dazu kommt noch die Studiopraxis. Das Team an Dozenten unter der Führung von Folgmann darf sich freuen, wenn "ihre" Talente in Linz zeigen, was sie gelernt haben. (rgr)

