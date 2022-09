Psychologisches Beratungsangebot wird ausgebaut

Angesichts der großen Nachfrage nach Beratung und Therapie, hat sich die Stadt Linz dazu entschieden ihr Angebot für Kinder, Jugendliche und deren Familien weiter auszubauen. So hat es im Institut für Familien- und Jugendberatung im heurigen ersten Halbjahr bereits 2345 Kontakte und damit ein Plus von 37 Prozent zum Vergleichszeitraum 2019 gegeben.

Platz finden soll die neue Beratungsstelle im Eltern-Kind-Zentrum in Ebelsberg, kündigten die Vizebürgermeisterinnen Karin Hörzing und Tina Blöchl (beide SP) gestern an. Die neue psychologische Anlaufstelle soll Familien bei Fragen der Erziehung, bei Auffälligkeiten der Kinder (Verhalten, Schule, etc.), durch Diagnostik, Beratung und Therapie unterstützen. Ziel sei, dort auch „komplexerer Fragestellungen“ behandeln zu können, um Familien nicht weiterverweisen zu müssen.

Wie das Institut für Familien- und Jugendberatung in Urfahr, soll auch das Beratungsangebot in Ebelsberg ein wichtiger ein wichtiger Kooperationspartner der Kinder- und Jugendhilfe, der Schulsozialarbeit und der städtischen Krabbelstuben und Kindergärten sein, hieß es weiter. Ergänzt wird das Angebot durch den gewaltpräventiven Angebotsschwerpunkt des Familienzentrums Pichling, das speziell Väter, Burschen und Männer ansprechen will und ebenfalls im Süden von Linz angesiedelt ist.

Mit Anfang kommenden Jahres soll - mit der neuen Beratungsstelle . dann die flächendeckende Versorgung im gesamten Stadtgebiet gegeben sein.