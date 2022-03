Psychische Belastung: Hat Linz genug Angebote?

Von Sozialarbeitern und Streetworkern wisse man, dass viele Kinder und Jugendliche unter depressiven Symptomen, Schlafstörungen oder Angstsymptomen leiden. Die Zahl betroffener junger Menschen hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren verfünf- bis verzehnfacht. Essstörungen, Drogenkonsum, Selbstverletzung und Suizidversuche haben laut dem Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie massiv zugenommen.

„Mit der Kriegssituation in der Ukraine ist die Situation sicher nicht besser geworden“, sagt KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn. Sie will deshalb am Donnerstag in einer Anfrage an die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) wissen, wie die Stadt Linz auf den gestiegenen Bedarf an psychosozialen Unterstützungen reagiert hat.

„Ich möchte wissen, wie die Angebote die Stadt Linz für die Kinder- und Jugendgesundheit genutzt werden und ob es möglicherweise zusätzliche Maßnahmen braucht“, sagt Grünn. Dabei geht es auch um die Frage des Ausbaues personeller Ressourcen im Bereich der Schulsozialarbeit, der Schulpsychologie oder der Unterstützungslehrer.